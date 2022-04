NORTH PLATTE, Neb. (KNOP) - The Chase County Longhorns host the Chase County Track and Field Invite. The teams that were in attendance were: Hershey, Perkins County, Ogallala, and Dundy County Stratton. Below are the results of each event.

Boy’s 100 Meter:

1.) Jackson Kerchal (Dundy County Stratton)- 11.26 (Personal Record)

2.) Dalton Clark (Hershey)- 11.52 (Personal Record)

3.) Dawson Mollendor (Chase County)- 11.57

Girl’s 100 Meter:

1.) Jerzee Milner (Chase County)- 12.84 (Personal Record)

2.) Ella Colson (Chase County)- 13.39 (Personal Record)

3.) Elie Schmitt (Hershey)- 13.51 (Personal Record)

Boy’s 200 Meter:

1.) Dalton Clark (Hershey)- 23.88

2.) Caden Rezac (Ogallala)- 24.29

3.) Jonathan Sosa (Chase County)- 24.49

Girl’s 200 Meter:

1.) Makayla Kirchner (Ogallala)- 27.11

2.) Ali McNair (Chase County)- 28.33

3.) Gracen Tuttle (Ogallala)- 28.43

Boy’s 400 Meter:

1.) Caiden Castillo (Ogallala)- 54.12

2.) Ryan Bernhardt (Chase County)- 55.21

3.) Chase Moorhead (Hershey)- 56.57

Girl’s 400 Meter:

1.) Bryn McNair (Chase County)- 1:00:65

2.) Makayla Kirchner (Ogallala)- 1:06:16

3.) Peyton Owens (Chase County)- 1:07:10

Boy’s 800 Meter:

1.) Colton Pouk (Perkins County)- 2:13:25

2.) Reagan Emerson (Ogallala)- 2:17:16 (Personal Record)

3.) Zach Herbert (Chase County)- 2:17:33

Girl’s 800 Meter:

1.) Bryn McNair (Chase County)- 2:26:90

2.) Lindee Henning (Ogallala)- 2:34:06 (Season Record)

3.) Tayden Kirchner (Ogallala)- 2:36:56

Boy’s 1600 Meter:

1.) Mason McGreer (Perkins County)- 5:09:29 (Personal Record)

2.) Colin O’Neil (Chase County)- 5:27:81

3.) Trevin Moreno (Chase County)- 5:27:94

Girl’s 1600 Meter:

1.) Lindee Henning (Ogallala)- 6:04:20

2.) Lucy Spady (Chase County)- 6:07:60

3.) Charis Goodell (Perkins County)- 6:17:39

Boy’s 3200 Meter:

1.) Mason McGreer (Perkins County)- 11:03:81

2.) Trevin Moreno (Chase County)- 12:05:39

3.) Ethan Elliott (Hershey)- 12:49:13 (Personal Record)

Girl’s 3200 Meter:

1.) Lauren Henning (Ogallala)- 13:41:36

2.) Charis Goodell (Perkins County)- 14:27:22

3.) Caelyn Long (Chase County)- 14:55:09

Boy’s 110 Meter Hurdles:

1.) Cameron Zink (Ogallala)- 15:46

2.) Easton Fries (Chase County)- 15:75 (Personal Record)

3.) Jayden Curtis (Ogallala)- 16:10 (Personal Record)

Girl’s 100 Meter Hurdles:

1.) Jerzee Milner (Chase County)- 15.59 (Season Record)

2.) Kailee Potts (Perkins County)- 16.65 (Season Record)

3.) Tristan Nordhausen (Chase County)- 17.52 (Personal Record)

Boy’s 300 Meter Hurdles:

1.) Cameron Zink (Ogallala)- 41.95

2.) Easton Fries (Chase County)- 42.09

3.) Jayden Curtis (Ogallala)- 45.08

Girl’s 300 Meter Hurdles:

1.) Kailee Potts (Perkins County)- 49.91

2.) Jerzee Milner (Chase County)- 50.11

3.) Joee Clevenger (Chase County)- 53.20

Boy’s 4x100 Relay:

1.) Ogallala- 46.28 (Cameron Zink, Harry Caskey, Mario Bush, Caden Rezac)

2.) Chase County- 46.38 (Jonathan Sosa, Ryan Bernhardt, James McArthur, Dawson Mollendor)

3.) Dundy County Stratton- 46.44 (Alex Englot, Bobby Schneider, Quade Myers, Jackson Kerchal)

Girl’s 4x100 Relay:

1.) Chase County- 52.42 (Chloe Dillan, Jordan Jablonski, Ali McNair, Jerzee Milner)

2.) Ogallala- 52.88 (Gracen Tuttle, Tayden Kirchner, Eideann Tuttle, Makayla Kirchner)

3.) Chase County- 55.20 (Ella Colson, Liz Reeves, Hailey Markee, Adelle Eskew)

Boy’s 4x100 Throwers Relay:

1.) Chase County- 53.67 (Tyler O’Neil, Ben Skeels, Jesus Medina, Zane Mays)

2.) Chase County- 53.75 (Malachi Christensen, Jaret Peterson, Conner Tyerman, Cooper Dillan)

3.) Dundy County Stratton- 56.11 (Mauricio Diaz, Sammy Fasso, Therran Bernard, Talan Riley)

Girl’s 4x100 Throwers Relay:

1.) Chase County- 1:02:14 (Addi Leibbrandt, Brooke Schilke, Kylee Wiest, Myla Brown)

2.) Chase County- 1:07:78 (Alex Johnson, Jasmine Johnson, Keirsten Colton, Jill Pankonin)

3.) Perkins County- 1:09:40 (Kaila Bullock, Kylie Tucker, Iris Robles, Miroslava Lopez)

Boy’s 4x400 Relay:

1.) Chase County- 3:39:70 (Luis Co, Stephen Murray, Easton Fries, Ryan Bernhardt)

2.) Ogallala- 3:43:71 (Matthew Finken, Cameron Zink, Reagan Emerson, Caiden Castillo)

3.) Perkins County- 3:46:21 (Colton Pouk, Erik Snyder, Antonio Lyon, Casey Hason)

Girl’s 4x400 Relay:

1.) Chase County- 4:22:12 (Peyton Owens, Jordan Jablonski, Ali McNair, Bryn McNair)

2.) Ogallala- 4:32:90 (Eideann Tuttle, Tayden Kirchner, Gracen Tuttle, Makayla Kirchner)

3.) Perkins County- 4:34:27 (Libby Cole, Katie Cook, Kenna Busick, Kailee Potts)

Boy’s 4x800 Relay:

1.) Perkins County-9:23:94 (Mason McGreer, Triston Hite, Erik Snyder, Colton Pouk)

2.) Chase County- 9:37:26 (Sergio Quintana, Colin O’Neil, Stephen Murray, Mason Tyerman)

3.) Hershey- 9:49:01 (Aiden George, Jacob Lanpher, Jordan Arensdorf, Ceiden Childears)

Girl’s 4x800 Relay:

1.) Chase County- 11:03:75 (Lucy Spady, Olivia Spady, Landree McNair, Jordan Jablonski)

2.) Ogallala- 11:34:20 (Lillian Holthusen, Jasmine Biel, Isabel Rodriquez, Tylee Wang)

3.) Hershey- 12:18:16 (Kinley Folchert, Annah Wareham, Emma Elliott, Emma Hall)

Boy’s Shot Put:

1.) Kyren Graves (Perkins County)- 48.11′5 (Personal Record)

2.) Jaret Peterson (Chase County)-43′7.75

3.) Austin Meyer (Perkins County)- 43′1.75 (Personal Record)

Girl’s Shot Put:

1.) Kaylie Lotspeich (Chase County)- 33′2.25

2.) Gabby Caskey (Ogallala)- 32′11

3.) Erika Rahn (Hershey)- 31′7

Boy’s Discus:

1.) Alek DaMoude (Hershey)- 142′1 (Personal Record)

2.) Jaret Peterson (Chase County)- 129′3

3.) Kyren Graves (Perkins County)- 125′1

Girl’s Discus:

1.) Michalee Brownawell (Hershey)- 122′3 (Personal Record)

2.) Gabby Caskey (Ogallala)- 116′6 (Personal Record)

3.) Kaylie Lotspeich- 99′9

Boy’s High Jump:

1.) Jackson Kerchal (Dundy County Stratton)- 6′2 (Personal Record)

2.) Jackton Rezac (Ogallala)-6′0 (Personal Record)

3.) Jayden Curtis (Ogallala)- 5′10 (Personal Record)

Girl’s High Jump:

1.) Bryn McNair (Chase County)- 5′2

2.) Landree McNair (Chase County)- 5′0 (Personal Record)

3.) Gracen Tuttle (Ogallala)-4′10 (Season Record)

Boy’s Pole Vault:

1.) Mason Wallin (Chase County)- 11′6

2.) Austin Lutz (Ogallala)- 10′0 (Season Record)

3.) Landon Noyes (Perkins County)- 9′6 (Personal Record)

Girl’s Pole Vault:

1.) Jordan Jablonski (Chase County)- 9′6

2.) Ali McNair (Chase County)- 9′0

3.) Avalon Quick (Hershey)- 6′6

Boy’s Long Jump:

1.) Casey Hanson (Perkins County)- 20′2.5

2.) Ryan Bernhardt (Chase County)- 20′0.5

3.) Jeron Gager (Ogallala)- 18′6

Girl’s Long Jump:

1.) Elie Schmitt (Hershey)- 16′4.5 (Personal Record)

2.) Katie Cook (Perkins County)- 15′2

3.) Adelle Eskew (Chase County)- 14′6.25

Boy’s Triple Jump:

1.) Blake Garner (Perkins County)- 42′3 (Personal Record)

2.) James McArthur (Chase County)- 38′6.5 (Personal Record)

3.) Ethan Sihm (Perkins County)-38′6 (Personal Record)

Girl’s Triple Jump:

1.) Liz Reeves (Chase County)- 31′0.5 (Season Record)

2.) Adelle Eskew (Chase County)- 30′0 (Personal Record)

3.) Ava McNair (Chase County)- 29′11

Copyright 2022 KNOP. All rights reserved.