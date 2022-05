State Track and Field Qualifiers

NORTH PLATTE, Neb. (KNOP) - Congratulations to all of our area qualifiers as they head off to State Track and Field Meet. Below are all of our area qualifiers.

North Platte Qualifiers:

Nic Davis: Shot Put & Discus

Kolten Tilford: Long Jump & 4x1

Donte Koif: Long Jump & 4x1

Jack Oettinger: Pole Vault

Layton Moss: Pole Vault

Quade Lowe: 4x800

Rian Teets: 4x800

Keanan Castillo: 4x800

Evan Caudy: 4x800 &1600 Meter

Caden Joneson: 110 Meter Hurdles

Vince Genatone: 4x100 & 100 Meter

Joseph Vak: 4x100

Carson LaChapelle: 300 Meter Hurdles

Carly Purdy: Triple Jump & Long Jump

Kylee Tilford: Pole Vault

Marissa Holm: 3200 Meter

Broken Bow Qualifiers:

Max Denson: Shot Put

Sawyer Bumgarner: Shot Put

Kya Scott: Shot Put & High Jump

Tyler Thomas: Discus

Qwentin Coble: Long Jump, 100 Meter & 200 Meter

Noah Osmond: 4x800 & 3200 Meter

Daine Wardyn: 4x800 & 3200 Meter

Tallen Harrold: 4x800

Brock Oeltjen: 4x800

Zane Eggleston : 110 Meter Hurdles & 300 Meter Hurdles

Maren Chapin: 4x400

Anna Lindstrom: 4x400

Kailyn Scott: 4x400

Brianna Quinn: 4x400

Cozad Qualifiers:

Jaden Cervantes: Shot Put

Jaden Vollenweider: Discus

Cash Chytka: Long Jump & High Jump

Cord Chytka: Triple Jump

Monty Brooks-Follmer: High Jump

Makaia Baker: 400 Meter, 100 Meter & 200 Meter

Karyn Burkholder: 400 Meter & 300 Hurdles

Ogallala Qualifiers:

Kyren Graves: Shot Put

Lindee Henning: 3200 Meter & 1600 Meter

Cameron Zink: 110 Meter Hurdles & 300 Meter Hurdles

Jayden Curtis: 110 Meter Hurdles

Tayden Kirchner: 800 Meter, 4x100 & 4x400

Makayla Kirchner: 200 Meter, 4x100 & 4x400

Gracen Tuttle: 4x100 & 4x400

Eideann Tuttle: 4x100 & 4x400

McCook Qualifiers:

Sierra Kotschwar: Shot Put & Discus

Adam Dugger: Long Jump, Triple Jump & 4x100

Evan Mai: Long Jump

Brett Fraker: Triple Jump

Alex Messinger: Triple Jump

Branson McDonald: Pole Vault

Hayden Norgaurd: Pole Vault

Chayse Friche: Pole Vault

Hannah Crow: Pole Vault

Weston Walgren: 4x800

Patrick Gross: 4x800

Grant Cappel: 4x800

Josiah Wilkinson: 4x800

Samantha Rodewald: 4x800 &3200 Meter

Leah Spencer: 4x800

Paige Bortner: 4x800

Sienna Dutton: 4x800 & 4x400

Shawna Wilkinson: 400 Meter, 800 Meter, 4x100 & 4x400

Emma Dutton: 100 Meter Hurdles, 300 Meter Hurdles, 200 Meter & 4x100

Jacob Gomez-Wilson: 100 Meter, 200 Meter & 4x100

Lucas Gomez-Wilson: 4x100

Thomas Cole: 4x100

Kennedy Walter: 4x100

Ainsley Taylor: 4x100

Dankia Havlicek: 4x400

Leah Spencer: 4x400

Lexington Qualifiers:

McKinna Moats: Shot Put & Discus

Cordelia Harbison: Shot Put

Luis Castellanos: Discus

Isaac Scharff: Discus

Kalli Sutton: Discua

Mia Rowe: Long Jump & Triple Jump

Hunter Stewart: Triple Jump, 100 Meter & 4x100

Reece Kuecker: Triple Jump

Rachel Kearney: High Jump

Oscar Aguado-Mendez: 4x800, 800 Meter & 1600 Meter

Kevin Parada: 4x800

Lazaro Adame-Lopex: 4x800

Ian Salazar-Molina: 4x800, 3200 Meter & 1600 Meter

Landon Bowen: 400 Meter

Miguel Cruz-Mendoza: 3200 Meter

Quentin Moss: 100 Meter, 200 Meter & 4x100

Maria Caballero: 100 Meter

Cazaro Adame-Lopez: 1600 Meter

Greysen Strauss: 4x100

Jase Carpenter: 4x100

Gothenburg Qualifiers:

Madison Smith: Discus & High Jump

Ava Weyers: Long Jump

Zach Harbur: Triple Jump

Jack Burge: Pole Vault

Kade Cox: Pole Vault

Ashlyn Richeson: Pole Vault

Ethan Olsen: 3200 Meter

Trey Stevens: 110 Meter Hurdles

Aubrey O’Hare: 100 Meter Hurdles & 300 Meter Hurdles

South Loup Qualifiers:

Rio Remund: Shot Put

Abby Stallbaumer: Discus

Ivy Tullis: 4x800 & 1600 Meter

Heidi Donegan: 4x800

Faith Bierman: 4x800

Tallianna Martin: 4x800 & 1600 Meter

Cache Gracey: 4x800, 400 Meter & 800 Meter

Logan Recoy: 4x800 & 1600 Meter

Trey Connell: 4x800 & 3200 Meter

Silas Cool: 4x800 & 800 Meter

Bryn Schwarz: 100 Meter & 4x100

Charli Vickers: 800 Meter

Joslyn Reiff: 4x100

Taylor Ross: 4x100

Halie Recoy: 4x100

Ella Cool: 3200 Meter

Sutherland Qualifiers:

Boone Snyder: Shot Put

Chance Elwood: Long Jump

Jon Peterka: Pole Vault

Jace Smith: Pole Vault

Jackson Sinsel: 1600 Meter

Story Rasby: 200 Meter & 400 Meter

Hershey Qualifiers:

Michalee Brownawell: Shot Put & Discus

Cruz Brooks: Discus

Alek DaMoude: Discus

Elie Schmitt: Long Jump

Chase Moorhead: 400 Meter

Kinley Folchert: 3200 Meter

Chase County Qualifiers

Jaret Peterson: Shot Put

Kaylie Lotspeich: Discus

Ryan Bernhardt: Long Jump & 4x400

Kade Anderson: Triple Jump & 110 Meter Hurdles

Easton Fries: High Jump, 110 Meter Hurdles & 4x400

Bryn McNair: High Jump, 400 Meter & 4x400

Jordan Jablonski: Pole Vault, 4x800, 4x100 & 4x400

Ali McNair: Pole Vault, 4x100 & 4x400

Lucy Spady: 4x800, 3200 Meter & 1600 Meter

Landree McNair: 4x800

Olivia Spady: 4x800

Jensen Olsen: 110 Meter Hurdles

Jerzee Milner: 100 Meter Hurdles, 100 Meter, 800 Meter & 4x100

Chloe Dillan: 4x100

Peyton Owens: 4x400

Luis Co: 4x400

Stephen Murray: 4x400

Perkins County Qualifiers:

Casey Hanson: Long Jump, 200 Meter & 4x100

Blake Garner: Triple Jump, 200 Meter & 4x100

Mason McGreer: 4x800, 3200 Meter & 1600 Meter

Erik Snyder: 4x800

Triston Hite: 4x800 & 4x100

Colton Pouk: 4x800

Kenna Busick: 4x800

Charis Goodell: 4x800 & 1600 Meter

Meredith Gloy: 4x800

Libby Cole: 4x800

Kailee Potts: 100 Meter Hurdles & 800 Meter

Ryder Potts: 4x100

Medicine Valley Qualifiers:

Sebastian Kramer: Shot Put & Discus

Kaylyn Roblee: Shot Put

Hayden Kramer: High Jump

Stella Heapy: High Jump & 300 Meter Hurdles

Sandhills Valley Qualifiers

Tad Dimmitt: Shot Put & Discus

Jaylen Fowler: Shot Put

Colin Rooney: 3200 Meter

Jaxton Starr: 110 Meter Hurdles

Isaac Goosey: 800 Meter

Paxton Qualifiers:

Caden Holm: Shot Put & Discus

Audrey Holm: Shot Put & Discus

Jacelyn Jorgensen: Discus

Trista Detmer: Long Jump

Damin Luedke: 1600 Meter & 3200 Meter

Dundy County Stratton

Sammy Fasso: Shot Put

Jackson Kerchal: High Jump & 100 Meter

Bobby Schneider: 100 Meter

Wauneta-Palisade Qualifiers

Peyton Cox: Shot Put

Hitchcock County Qualifiers

Keegan Shuler: Discus

Drew Scott: Long Jump & Triple Jump

Trent Kisker: Triple Jump

Aimee Merrill: 800 Meter

Saint Pats Qualifiers:

Jenna Kimberling: Discus

Jackson Roberts: Long Jump, 100 Meter, 200 Meter & 4x100

Hayley Miles: Long Jump, Triple Jump, 100 Meter & 4x100

Mae Siegel: Long Jump, Triple Jump & 4x100

Caleb Munson: High Jump

Kirsten Brandt: High Jump

Sam Troshynski: 4x800

James Heirigs: 4x800

Dax Connick: 4x800 & 1600 Meter

Jarrett Miles: 4x800, 3200 Meters & 1600 Meter

Kate Stienike: 3200 Meter & 1600 Meter

Braelyn Gifford: 3200 Meter & 1600 Meter

Porter Connick: 3200 Meter

Billy Tolstedt: 3200 Meter

Will Moats: 110 Meter Hurdles, 300 Meter Hurdles & 4x100

Jaxon Knisley: 110 Meter Hurdles & 4x100

Josh Davies: 4x100

Elise O’Neill: 4x100

Gabby Swift: 4x100

Anselmo-Merna Qualifiers:

Wyat Lambertson: Long Jump & 300 Meter Hurdles

Carlee Bartak: Triple Jump

Koral Schmidt: 400 Meter

Haley Wells: 3200 Meter

Bryce Schmidt: 200 Meter

Sandhills/Thedford Qualifiers

Anna Clark: Long Jump, 100 Meter & 4x100

Seth Scranton: Triple Jump & 4x100

Brea Branic: High Jump, 4x400 & 400 Meter

Dayle Haake: 100 Meter Hurdles, 300 Meter Hurdles, 4x100 & 4x400

Trae Hickman: 100 Meter & 4x100

Tenley Rasmussen: 300 Meter Hurdles, 4x100 & 4x400

Karley Haake: 300 Meter Hurdles & 4x100

Charlsie Teahon: 4x400 & 4x800

Kyle Cox: 4x100

Reece Zutavern: 4x100

Martina Falcomer: 4x800

LaTajanae Robinson: 4x800

Taylor Weber: 4x800

Wallace Qualifiers

Brooke Bryant: Triple Jump

Ashley Robertson: 4x800

Reagan Pelster: 4x800

Ryleigh Hanson: 4x800

Mariah Gardner: 4x800

Brady Qualifiers

Shane Most: High Jump & 4x100

Sierra Carr: 400 Meter

Jocelyn Franzen: 3200 Meter

Dillon Miller: 100 Meter, 200 Meter & 4x100

Blake Lusk: 100 Meter, 200 Meter & 4x100

Cooper Franzen: 800 Meter

Rylie Shirk: 4x100

Hyannis Qualifiers

Justin Schwanebeck: 4x800

Liam Kostman: 4x800

Ezekiel Heaton: 4x800

BJ Jameson: 4x800

Mullen Qualifiers

Peyton Paxton: 4x800, 3200 Meter & 1600 Meter

Alli Loughran: 4x800 & 800 Meter

Medora DeNaeyer: 4x800

Taylor Svoboda: 4x800 & 800 Meter

Trevor Kuncl: 3200 Meter, 1600 Meter

Callie Coble: 3200 Meter & 1600 Meter

Clayton Moore: 110 Meter Hurdles & 300 Meter Hurdles

Chase Gracey: 300 Meter Hurdles

Maywood-Hayes Center Qualifiers

Reagan Stengel: 4x800

Kassidy Hatfield: 4x800

Ellie Broz: 4x800 & 400 Meter

Ashlin Broz: 4x00

Kiley Hejtmanek: 400 Meter

Arthur County Qualifiers:

Dakota Storer: 4x100

Bryce Hanna: 4x100

Justin Wenzel: 4x100

Lance Vasa: 4x100

Mary Worthing: 4x100

Jacei Spangler: 4x100

Audrey Wilson: 4x100

Jaedin Johns: 4x100

