Buffalo Bill Rodeo Night Three

NORTH PLATTE, Neb. (KNOP) - Rodeo fans packed Wild West Arena for Night Three of the Buffalo Bill Rodeo to cheer on the cowboys and the cowgirls. The following are a portion of the scores from Night Three.

Bareback Riding:

1.) Garrett Shadbolt (Merriman, Nebraska)- 85.5 points

2.) Blaine Kaufman (Pretty Prairie, Kansas)- 85 points

3.) Riggen Hughes (Kemper, Texas)- 79 points

Steer Wrestling

1.) Blair Jones (Colby, Kansas)- 5.5 seconds

2.) Sam Goings (Fallon, Nevada)- 6.6 seconds

3.) Shane Frey (Duncan, Oklahoma)- 8.3 seconds

4.) Denver Berry (Checotah, Oklahoma)- 9.2 seconds

Tie-Down Roping

1.) Zaine Mikita (Byers, Colorado)- 9.1 seconds

2.) Jake Harris (Canyon, Texas)- 9.4 seconds

3.) Luke Meier (Limon, Colorado)- 9.5 seconds

4.) Colby Anders (Bayard, Nebraska)- 10.5 seconds

Saddle Bronc Riding

1.) Jake Burwash (Nanton, Alberta)- 85.5 points

2.) Lefty Holman (Visalia, California)- 83.5 points

3.) Jake Clark (Crane, Oregon)- 80 points

4.) Taygen Schuelke (Newell, South Dakota)- 78 points

Breakaway Roping

1.) Linsay Rosser Sumpter (Fowler, Colorado)- 2.9 seconds

2.) Katie Dent (Mullen, Nebraska)- 3.9 seconds

3.) Jenna Adams (Weatherford, Oklahoma)- 4.1 seconds

4.) Amanda Simonson (Ault, Colorado)- 5.5 seconds

Team Roping;

1.) Kyon Kreutzer (Lake Creek, Texas) & Clancey Kreutzer (Lake Creek, Texas)- 11.0 seconds

2.) Clayton Van Aken (Yoder, Wyoming) & Jayden Joohnson (Casper, Wyoming)- 14.2 seconds

3.) Cameron Irwin (Buffalo, Wyoming) & Cash Hetzel (Lemmon, South Dakota)- 15.5 seconds

