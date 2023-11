D1-10 All-District football teams announced

NORTH PLATTE, Neb. (KNOP) - The D1-10 All-District football teams were announced on Thursday.

Offense

Levi Huffman, Sr, Maxwell

Tyce Cummings, Sr, Maxwell

Cyrrus Messersmith, Sr, Maxwell

Sam Troshynski, Sr, St. Pat’s

Logan Dodson, Jr, St. Pat’s

Braxton Richards, Jr, St. Pat’s

Jackson Roberts, Sr, St. Pat’s

Dawson Tjaden, Jr, Perkins County

Leyton Connell, Jr, Sandhills Valley

Kyle Kramer, Jr, Sandhills Valley

Defense

Kole Jones, Jr, Maxwell

Brecken Erickson, Sr, St. Pat’s

James Heirigs, Sr, St. Pat’s

Jaxon Knisley, Jr, St. Pat’s

Nolan Foster, Sr, Perkins County

Henry Taylor, Sr, Perkins County

Oscar Boldt, Jr, Perkins County

Jackson Wykert, Jr, Perkins County

Boone Snyder, Sr, Sutherland

Cayson Johnston, Jr, Sandhills Valley

Specialist

Sutton Tickle, So, St. Pat’s

